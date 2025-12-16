Суд отказал известному политтехнологу в иске к Правительству Москвы

Тверской районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска политолога Кисиева Дмитрия к Правительству Москвы. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

Уточняется, что Кисиев подал административный иск к столичной мэрии, а также к Департаменту региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы «о предоставлении разъяснений действующего порядка проведения публичных мероприятий». Отмечается, что столичные власти ответили истцу в установленном законом порядке, однако Кисиев посчитал этот ответ формальным и попросил суд признать «незаконным бездействие ответчиков по непредоставлению ответа». Суд отказал ему в удовлетворении исковых требований, отметили в пресс-службе судов.

В начале июля стало известно, что Кисиева лишили гражданства России по обвинению в «дестабилизации общества». Он рассказал, что его задержали сотрудники полиции по ориентировке, в отделении ему вручили документ от ФСБ по защите конституционного строя. В заявлении было прописано, что действия крымчанина «негативно влияют на политическую и социальную стабильность в обществе».

Кисиев родился в крымском Джанкое, получил гражданство в 2014 году на основании закона о принятии Крыма в состав Российской Федерации. В последние годы мужчина занимался предвыборными кампаниями, в частности, возглавлял штаб Бориса Надеждина на президентских выборах 2024 года.

Ранее экс-главу штаба Надеждина оштрафовали за участие в пикете.