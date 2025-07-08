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Политтехнолога из Крыма лишили гражданства России

Политтехнолога Кисиева лишили гражданства России за «дестабилизацию общества»
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kisievdt/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Уроженца Крыма, политтехнолога Дмитрия Кисиева лишили гражданства России по обвинению в «дестабилизацию общества». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Кисиев получил российский паспорт в 2014 году в результате присоединения Крыма и Севастополя в состав России.

О лишении своего гражданства рассказал сам Кисиев. Он пояснил, что недавно его задержали сотрудники полиции по ориентировке, в отделе полиции ему вручили документ от службы ФСБ по защите конституционного строя. В заявлении было прописано, что действия крымчанина «негативно влияют на политическую и социальную стабильность в обществе».

Кисиев родился в крымском Джанкое, получил гражданство в 2014 году на основании закона о принятии Крыма в состав Российской Федерации. В последние годы мужчина занимался предвыборными кампаниями, в частности, возглавлял штаб Бориса Надеждина на президентских выборах 2024 года.

Крымчанин заявил, что намерен обжаловать решение о лишении его гражданства.

Ранее главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили российского гражданства.

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