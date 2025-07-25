Экс-главу штаба Надеждина оштрафовали за участие в пикете

Политтехнолога Дмитрия Кисиева, который руководит штабом выдвигавшего свою кандидатуру на пост президента РФ Бориса Надеждина, оштрафовали на 20 тыс. рублей за одиночный пикет у здания Госдумы. Об этом пишет РБК.

По словам журналистов, 22 июля Кисиев был задержан во время несанкционированного одиночного пикета против принятия законопроектов о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете, рекламу VPN и передачу номера телефона другим лицам.

До этого председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что закон о поиске экстремистских материалов требует объяснения россиянам.

По мнению спикера Совфеда, без должного информационного сопровождения авторы инициативы окажутся вынуждены «вдогонку оправдываться» за нее.

Для того, чтобы закон вступил в силу, необходимо, чтобы после одобрения Думой его также одобрил Совет Федерации и подписал президент России.

Ранее Кисиева лишили гражданства России.