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Экс-главу штаба Надеждина оштрафовали за участие в пикете

РБК: экс-главу штаба Надеждина Кисиева оштрафовали на 20 тыс. рублей за пикет
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Максим Блинов/РИА Новости

Политтехнолога Дмитрия Кисиева, который руководит штабом выдвигавшего свою кандидатуру на пост президента РФ Бориса Надеждина, оштрафовали на 20 тыс. рублей за одиночный пикет у здания Госдумы. Об этом пишет РБК.

По словам журналистов, 22 июля Кисиев был задержан во время несанкционированного одиночного пикета против принятия законопроектов о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете, рекламу VPN и передачу номера телефона другим лицам.

До этого председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что закон о поиске экстремистских материалов требует объяснения россиянам.

По мнению спикера Совфеда, без должного информационного сопровождения авторы инициативы окажутся вынуждены «вдогонку оправдываться» за нее.

Для того, чтобы закон вступил в силу, необходимо, чтобы после одобрения Думой его также одобрил Совет Федерации и подписал президент России.

Ранее Кисиева лишили гражданства России.

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