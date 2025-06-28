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В Казахстане начнут истреблять сайгаков, уничтожающих поля

В Казахстане начнут регулировать численность сайгаков из-за вреда фермерам
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R. Koenig/blickwinkel/Global Look Press

В Казахстане планируют истребить часть сайгаков, поскольку их численность резко выросла, и животные начали вредить сельскохозяйственным угодьям. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на министерство экологии республики.

«Основываясь на научных выводах, предложениях фермеров и применяемой в мире практике регулирования отдельных видов, принято решение о регулировании численности сайгаков», — сказал министр экологии Ерлан Нысанбаев.

Глава ведомства выслушал обращения фермеров, заявивших, что животные уничтожают целые поля и пастбища, в результате чего начинает редеть и популяция скота. Ущерб от выросшей численности сайгаков уже достиг сотен миллионов тенге.

Согласно данным за 2025 год, количество сайгаков на территории Казахстана достигает 3,9 млн особей, что в три раза превышает исторический максимум 1974 года (1,2 млн).

В мае власти Казахстана объявляли о частичном снятии запрета на охоту на сайгаков. Гражданам разрешили добывать не более 20% популяции, чтобы не навредить виду.

Ранее сообщалось, что Казахстан нарастил импорт мяса из России.

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