В Москве и Подмосковье увеличилось число диких кабанов

В Москве и Подмосковье количество диких кабанов увеличилось с 500 до 650 особей. Их замечают во дворах жилых домов, об этом пишет Telegram-канал Mash.

«За последние три года популяция вепрей в Подмосковье выросла на 150 голов. Кабаны ищут новые территории и уходят из леса ближе к людям. На них давят охота и отстрел — рядом с городом звери чувствуют себя безопаснее», — говорится в посте.

Как уточняет канал, сейчас у животных самый опасный период — гон. Самцы становятся агрессивными, разгоняются до 40 км/ч и могут нанести тяжелые травмы.

Москивичам советуют держаться подальше от животных и сообщать в специализированные службы, в случае встречи с ним.

В начале ноября сообщалось, что в Крыму двое подростков из села Молочное гуляли по округе и столкнулись с дикими кабанами. Мальчики не смогли найти укрытие на земле и залезли на ближайшее дерево.

Вскоре животные отступили, оставив детей в ловушке. На помощь им пришли сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-спас». Они оперативно отреагировали на поступивший вызов и обнаружили приятелей на юго-западном склоне горы Ботке.

Ранее в Ростовской области поймали охотника-браконьера, который отстреливал кабанов.