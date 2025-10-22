Юноша 11 раз выстрелил в мать, попросившую его лечь спать

Американец открыл стрельбу и ранил мать после того, как она отправила его спать

В США взрослый сын выстрелил в мать 11 раз после того, как она сказала ему «идти спать». Об этом сообщает телеканал KFOX14.

Инцидент произошел 13 октября в доме семьи в Санта-Терезе, штат Техас. Около трех часов ночи правоохранители получили сообщение о стрельбе и прибыли по адресу. Они обнаружили истекающую кровью женщину в коридоре возле спальни сына. Ее срочно доставили в больницу, где выяснилось, что она получила 11 огнестрельных ранений. Тем не менее врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшей.

Когда сотрудники полиции появились на пороге, 20-летний сын пострадавшей, Кевин Марин, спокойно сидел на диване, не обращая внимания на происходящее. В тот же день молодого человека арестовали и предъявили ему обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах и покушении на жизнь человека.

Брат Кевина, который также находился в доме в момент описанных событий, сообщил, что слышал крики до поздней ночи. Он велел Кевину спать, но тот не послушался. Затем мать заявила Кевину, что он ведет себя «как сумасшедший», проводила его в спальню и осталась там, а спустя несколько часов их дом превратился в место преступления. Сейчас сын пострадавшей находится в окружной тюрьме.

До этого житель Тюменской области ударил мать кулаком из-за громко работавшего телевизора. Мужчина заявил, что все было не так, и он случайно нанес удар женщине, когда та разнимала их с братом драку. На суде пострадавшая и ее второй сын подтвердили эту версию. Тем не менее фигурант, который уже был судим за изнасилование, был признан виновным и в качестве наказания получил 16 месяцев принудительных работ.

Ранее пожилая женщина 15 лет просидела в доме, где ее удерживал сын с психическим расстройством.