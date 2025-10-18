Житель Тюменской области ударил мать кулаком из-за громко работавшего телевизора

Жителю Тюменской области вынесли приговор за избиение матери из-за громкости телевизора. Об этом стало известно Ura.ru.

Мужчина напал на ближайшую родственницу после того, как услышал, что в соседней комнате громко работает телевизор. Он зашел туда и выхватил пульт у своей матери, которая последовала за ним, требуя его вернуть.

По версии следствия, в этот момент взрослый сын дважды ударил женщину в лицо кулаком и вернулся к себе.

Тюменец заявил, что все было не так, и он случайно ударил мать, когда та разнимала их с братом драку. На суде женщина и ее второй сын подтвердили версию мужчины, который ранее был судим за изнасилование. Однако в итоге суд признал его виновным и приговорил к 16 месяцам принудительных работ.

