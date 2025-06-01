На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности об еще одном ребенке, пострадавшем в ЧП под Брянском

В клинику Рошаля в Москве доставят еще одного пострадавшего под Брянском ребенка
close
Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

Еще одного ребенка, пострадавшего при крушении моста в Брянской области, доставят в клинику доктора Рошаля в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале медучреждения.

Уточняется, что его доставят в клинику на реанимобиле в ближайшие часы. О состоянии ребенка ничего не сообщается.

До этого в клинику доктора Рошаля в Москве доставили 5-месячного младенца, пострадавшего при обрушении моста в Брянской области. Как сообщили в департаменте здравоохранения столицы, у мальчика диагностированы многочисленные травмы. На данный момент врачи проводят полное обследование ребенка.

Обрушение моста в Брянской области произошло поздно вечером 31 мая. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд, в результате он сошел с рельсов. Позже губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что причиной крушения моста стал «подрыв».

В поезде находились 388 человек, из них более 70 человек получили различные травмы. Кроме того, как минимум семь человек не удалось спасти.

СК РФ возбудил уголовное дело, квалифицировав случившееся как теракт.

Богомаз сообщил, что семьи жертв и пострадавшие получат выплаты.

Ранее МЧС сняло на видео искореженные локомотив и вагон после ЧП в Брянской области.

Все новости на тему:
Подрывы мостов в России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами