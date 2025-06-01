Богомаз рассказал о выплатах семьям погибших и пострадавших при обрушении моста

Богомаз: семьям погибших при обрушении моста под Брянском выплатят по 1,5 млн

Семьям погибших при крушении моста в Брянской области выплатят по 1,5 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, пишет РИА Новости.

«Каждая семья, где погибший, получит 1,5 миллиона рублей», — сказал глава Брянской области во время общения с журналистами.

Он добавил, что люди, получившие тяжелые травмы в этом ЧП, получат по 750 тысяч рублей. Пострадавшим со средними и легкими травмами выплатят по 450 тысяч рублей.

До этого стало известно о состоянии пострадавшего при крушении моста в Брянской области пятимесячного младенца. По данным департамента здравоохранения Москвы, у него диагностировали многочисленные травмы. Малыша доставили в Клинику доктора Рошаля в Москве, где ему оказывают медпомощь.

Обрушение моста в Брянской области произошло поздно вечером 31 мая, из-за чего поезд, следовавший из Климова в Москву, сошел с рельсов. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что ЧП произошло в результате «подрыва моста».

В составе находились 388 человек, пострадали более 70 человек, в их числе четверо детей. Кроме того, известно как минимум о семи погибших.

Следственный комитет России квалифицировал случившееся как теракт. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Совфеде оценили влияние подрыва мостов на предстоящие переговоры в Стамбуле.