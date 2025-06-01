МЧС сняло на видео искореженные локомотив и вагон после ЧП в Брянской области

МЧС: с места ЧП в Брянской области убрали локомотив и вагон поезда

С места ЧП в Брянской области убрали искореженный локомотив и один из вагонов. Кадры с работами опубликовало МЧС России в своем Telegram-канале.

Получивший серьезные повреждения локомотив вытянули из-под моста при помощи вспомогательного поезда. Искореженный вагон подняли краном. Можно увидеть, что от него осталась только часть корпуса.

Обрушение моста в Выгоничском районе в Брянской области произошло поздно вечером 31 мая. В этот момент под переправой проезжал пассажирский поезд, он сошел с рельсов. Позже губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что причиной крушения моста стал «подрыв».

В поезде в момент происшествия находились 388 человек, пострадали более 70, в том числе четверо детей. Кроме того, известно, что как минимум семь человек не удалось спасти.

Среди пострадавших оказался пятимесячный младенец, его с многочисленными травмами доставили в Клинику доктора Рошаля в Москве.

Следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как теракт. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Богомаз рассказал о выплатах семьям погибших и пострадавших при обрушении моста.