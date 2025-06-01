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Общество
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Стало известно о состоянии младенца, пострадавшего при крушении моста в Брянской области

Депздрав Москвы: у пострадавшего в ЧП под Брянском младенца множество травм

У пострадавшего при крушении моста в Брянской области пятимесячного младенца выявили многочисленные травмы. Об этом сообщил департамент здравоохранения Москвы в Telegram-канале.

«Младенец, 5 месяцев, с многочисленными травмами доставлен авиамедицинской бригадой медицины катастроф», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенка доставили в НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля в Москве. Команда медучреждения незамедлительно приступила к оказанию помощи пострадавшему.

Поздно вечером 31 мая в Брянской области произошло обрушение моста, из-за чего поезд, следовавший из Климова в Москву, сошел с рельсов. Позже губернатор региона Александр Богомаз сообщил о «подрыве моста».

В поезде находились 388 пассажиров. Пострадали более 70 человек, в их числе четверо детей. Спасти не удалось не менее семи человек.

Следственный комитет России квалифицировал случившееся как теракт. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Захарова поразилась «адской радости» Украины из-за подрыва мостов в РФ.

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Подрывы мостов в России
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