Главный министр Джамму и Кашмира подтвердил информацию о взрывах

Министр Джамму и Кашмира Абдулл: взрывы раздались рядом с городом Сринагар

Взрывы раздались рядом с городом Сринагар, летней столицей индийского штата Джамму и Кашмир. Это произошло после достижения Индией и Пакистаном соглашения о прекращении огня, заявил в социальной сети X главный министр штата Омар Абдулла.

«Что, черт возьми, только что произошло с прекращением огня? Взрывы слышны по всему Сринагару», — написал министр.

Незадолго до этого Reuters сообщило, что в Джамму и Кашмире произошли взрывы. По информации агентства, в небе над Джамму были видны снаряды.

10 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Индия и Пакистан при посредничестве Соединенных Штатов договорились о полном и незамедлительном прекращении огня. Его слова подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде — как сообщил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри, режим прекращения огня начал действовать в 17:00 (14:30 мск).

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено вооруженное нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали молиться за мир после эскалации конфликта Пакистана и Индии.