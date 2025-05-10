«Показали высокий интеллект»: военный конфликт Индии и Пакистана продлился три дня

МИД Индии сообщил о прекращении огня с Пакистаном с 14:30 по Москве 10 мая

Президент США Дональд Трамп объявил, что Индия и Пакистан договорились о полном прекращении боевых действий. Его слова уже подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде — как сообщил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри, режим прекращения огня начал действовать в 17:00 по местному времени (14:30 мск). Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар поблагодарил все страны, которые выступили посредниками в диалоге, однако заявил, что любая будущая агрессия со стороны Нью-Дели встретит жесткий ответ.

Индия и Пакистан договорились о немедленном и полном прекращении огня. Об этом в своей соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп.

«После долгих ночных переговоров при посредничестве США

я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с тем, что они проявили здравый смысл и высокий уровень интеллекта»,

— написал глава Белого дома.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя достигнутую двумя странами договоренность, опубликовал на своей странице в X скриншот заявления Трампа, подписал его: «Миротворчество в действии».

Режим вступил в силу

Слова Трампа уже подтвердил вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. В соцсети X он написал, что страна всегда стремилась к миру и безопасности в регионе, «не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью». При этом в комментарии телеканалу Geo дипломат также заявил, что любая будущая агрессия со стороны Нью-Дели встретит жесткий ответ.

Отдельно Дар поблагодарил страны, которые выступили в качестве посредников в обсуждении прекращения огня, особенно отметив заслуги государственного секретаря США Марко Рубио.

В МИД Индии также сообщили, что режим прекращения огня между Нью-Дели и Исламабадом вступил в силу в 17:00 (14.30 мск) .

«Генеральный директор военных операций Пакистана позвонил генеральному директору военных операций Индии в 15:35 сегодня днем. Они договорились, что обе стороны прекратят все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 по индийскому стандартному времени сегодня. Обеим сторонам даны инструкции по реализации этого соглашения», — рассказал первый замглавы ведомства Викрам Мисри.

Кроме этого, он добавил, что стороны проведут еще одну беседу 12 мая.

Что дальше?

Госсекретарь США Рубио также отметил, что Исламабад и Нью-Дели согласились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.

Министр иностранных дел Пакистана в интервью телеканалу Geo ранее заявлял, что Исламабад рассмотрит возможность урегулирования конфликта, если Индия остановится.

«Пакистан всегда хотел мира, и, если Индия остановится сейчас, мы также рассмотрим возможность мира. <...> Мы искренне хотим мира, потому что наша цель — не разрушение и пустая трата денег, а отсутствие гегемонии какой-либо страны, которую мы продемонстрировали», — сказал Дар.

Пакистан открыл воздушное пространство после прекращения огня с Индией В Пакистане открыли воздушное пространство для всех типов рейсов после объявления о достижении... 10 мая 16:18

Представитель индийских ВВС Вьомика Сингх 10 мая также сообщала, что Индия привержена «неэскалации при условии, что пакистанская сторона ответит взаимностью».

При этом министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар после достижения режима прекращения огня заявил, что Нью-дели занимает твердую и бескомпромиссную позицию в отношении терроризма во всех его формах и проявлениях и «будет продолжать это делать».

Власти Пакистана после прекращения боев с Индией открыли воздушное пространство.

«Воздушное пространство Пакистана полностью восстановлено для всех типов рейсов. Все аэропорты в стране возобновили работу и доступны для полетов в обычном режиме»,— сказано в сообщении управления аэропортов Пакистана.