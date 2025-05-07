Атака Индии на Пакистан: что случилось?

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Индия начала военную операцию под названием «Синдур» против инфраструктуры, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую» и расположенную на территории Пакистана. Министр обороны Пакистана заявил, что в результате атак Индии погибли мирные жители. По его утверждению, удары пришлись исключительно по гражданским объектам. Пресс-секретарь пакистанской армии сообщил, что ответная операция со стороны Исламабада уже началась. Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа террористов расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир.

В результате теракта в штате Джамму и Кашмир погибли 26 человек. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной.

Индийская операция получила название «Синдур» в честь индийского ритуального порошка красного цвета, который замужние женщины наносят в пробор волос и на лоб. Министерство обороны выбрало название в честь женщин, потерявших мужей в результате апрельского теракта.

На границе Индии и Пакистана снова перестрелка. Что спровоцировало новое обострение? Пакистанские войска открыли огонь по индийским пограничным постам в Джамму и Кашмире. Индийская... 27 апреля 08:39

Действия Индии

В ночь на 7 мая Индия осуществила серию координированных ракетных ударов в рамках операции «Синдур», направленных на территории, контролируемые Пакистаном, включая приграничные районы и часть Кашмира. По данным Нью-Дели, мишенями стали девять объектов, связанных с подготовкой и координацией террористических атак на Индию.

Согласно заявлению министерства обороны Индии, удары были нацелены исключительно на объекты террористических группировок «Джайш-и-Мухаммед» и «Лашкар-и-Тайба» (обе признаны террористическими и запрещены в РФ). По данным агентства ANI, все удары были нанесены с индийской территории с применением высокоточного оружия.

Индия подчеркивает, что во время операции не пострадали объекты пакистанских вооруженных сил. Нью-Дели расценивает это как признак «сдержанности и ограниченности» своей военной акции.

По информации телеканала News18, в результате ударов погибли семь террористов, еще около 60 получили ранения. Индийская армия зафиксировала также обстрелы со стороны пакистанских формирований, в результате которых в Кашмире погибли трое мирных жителей.

Ответ Пакистана

Представитель ВС Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что в результате индийских ударов погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, еще 35 человек были ранены. Объектами поражения, по его словам, стали населенные пункты Котли, Бахвалпур и Музаффарабад. Также, по его словам, были нанесены удары по религиозным сооружениям, включая мечети.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф охарактеризовал действия Индии как «акт войны», отметив, что Исламабад оставляет за собой право на немедленный и решительный ответ. Он заявил, что ответные меры уже реализуются и охватывают несколько направлений.

Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов и привел вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности. По данным министерства обороны страны, в ходе воздушных боев сбиты пять индийских военных самолетов: три истребителя Rafale, один Су-30 и один МиГ-29. Нью-Дели официально не подтверждало потери, однако сообщило о ранении двух женщин на индийской территории.

В ответ на удары Индии пакистанская армия нанесла серию артиллерийских и ракетных ударов по объектам в Кашмире. Источники телеканала Samaa утверждают, что был уничтожен штаб одной из бригад индийской армии. Правительство Индии не подтвердило эту информацию.

В провинции Пенджаб введено чрезвычайное положение. Шахбаз Шариф созвал заседание комитета национальной безопасности. МИД Пакистана предупредил, что действия Индии «ставят под угрозу региональную стабильность и могут привести к прямому столкновению ядерных держав».

Реакция мирового сообщества

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию между Индией и Пакистаном «позором» и призвал к немедленному прекращению боевых действий. Он выразил надежду, что стороны «очень скоро» найдут дипломатическое решение.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон находится в прямом контакте с правительствами обеих стран и «призывает к максимальной сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш через официального представителя Стефана Дюжаррика выразил «глубокую обеспокоенность» действиями Индии и призвал Нью-Дели и Исламабад воздержаться от дальнейших шагов, способных спровоцировать масштабный конфликт.

Индийское руководство заранее проинформировало власти России, США, Великобритании, Саудовской Аравии и ОАЭ о планируемой операции. По данным Reuters, Нью-Дели также подтвердило факт телефонного разговора с Рубио после нанесения ударов.