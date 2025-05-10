Пакистан начал военную операцию против Индии. Удар нанесен по хранилищу ракет и авиабазам

Ракета Shaheen-III пакистанского производства, способная нести ядерные боеголовки, во время военного парада в честь Национального дня Пакистана в Исламабаде, Пакистан

Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус», заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали индийские авиабазы и ракетные объекты. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Пакистан объявил о начале военной операции против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что это является ответом на удары, нанесенные Индией в начале мая. Об этом сообщают Samaa TV и Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Пакистана. Операцию также подтвердило пакистанское госагентство PTV News.

По данным Geo TV, в ходе операции были поражены авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир, а также склад ракет в Пенджабе.

Объявленное Пакистаном контрнаступление последовало за индийскими ударами, проведенными под кодовым названием «Синдур», и стало самой масштабной эскалацией между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Хронология событий

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире был совершен террористический акт. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку.

Уже на следующий день вдоль линии контролядемаркационная линия между Индией и Пакистаном, проведенная по бывшему княжеству Джамму и Кашмир — непризнанная юридически, но де-факто граница в Кашмире были зафиксированы первые обмены артиллерийским огнем и столкновения на земле, что фактически превратило локальный инцидент в двусторонний кризис.

3 мая пакистанские вооруженные силы провели успешное испытание баллистической ракеты средней дальности Abdali класса «земля-земля». Затем, 6 мая, Индия нанесла ракетные удары по девяти целям в Пакистане. Операция получила кодовое название «Синдур». Индийские власти тогда заявили, что военные атаковали террористические лагеря, связанные с терактом в Пахалгаме. 9 мая в индийских городах Сринагар, Джамму и Удхампур были слышны мощные взрывы. Обе стороны обменялись ударами дронов и артиллерийскими обстрелами.

Предыстория конфликта

Корни современного противостояния восходят к разделу Британской Индии в 1947 году, когда княжество Кашмир, населенное в основном мусульманами, присоединилось к Индии, что спровоцировало первую индо-пакистанскую войну. Попытка ООН провести референдум провалилась из-за отказа сторон. В 1965 году страны вновь воевали за Кашмир, после чего граница была зафиксирована по линии контроля. В 1971 году очередной конфликт завершился отделением Восточного Пакистана и созданием Бангладеш.

С конца 1980-х годов в индийском Кашмире активизировалось сепаратистское движение: вооруженные группировки, выступавшие за присоединение к Пакистану или независимость, вели боевые действия против индийских сил. В 1990-е годы регион погрузился в затяжной малоинтенсивный конфликт с регулярными нарушениями перемирия.

Ключевым поворотом стало решение Нью-Дели в августе 2019 года отозвать особый статус Джамму и Кашмира, обеспечивавший региону широкую автономию. Этот шаг привел к массовым арестам местных лидеров, усилению военного присутствия и прекращению прямых контактов между Индией и Пакистаном на правительственном уровне. С тех пор напряженность поддерживается серией взаимных воздушных налетов и артиллерийских обстрелов вдоль линии контроля.

Весной 2025 года ситуация вновь обострилась после кровавого теракта в долине Пахалгам, жертвами которого стали индийские паломники. Нью-Дели и Исламабад обменялись обвинениями в диверсиях и поддержке боевиков, что привело к серии ракетных и авиаударов с обеих сторон.