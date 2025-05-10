Пакистан начал военную операцию против Индии

Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии. Операция получила название «Буньян-ум-Марсус». Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в пакистанских силовых структурах.

«Пакистан начал крупномасштабную военную операцию <...> в качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии», — сообщает телеканал.

По данным пакистанского государственного агентства PTV News, армия начала «контрнаступление против индийской агрессии».

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. После этого Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о риске тотальной войны.

Ранее в минобороны Индии рассказали, как Пакистан прикрывает свои атаки.