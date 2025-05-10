«Опасная ситуация»: в Госдуме считают, что Россия должна вмешаться в конфликт Пакистана и Индии

В Госдуме призвали молиться за мир после эскалации конфликта Пакистана и Индии

Эскалация конфликта Индии и Пакистана опасна, поэтому Россия и другие страны должны дипломатически вмешаться для разрешения ситуации. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Конечно, это очень опасно, конечно, это две ядерные державы. В настоящий момент чувствуется обостренное дипломатическое противостояние, попытки давления друг на друга и угрозы. Это все крайне опасно. Естественно, и Россия, и другие страны должны [дипломатически] вмешаться в этот процесс. Я уверен, что на встрече президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина этот вопрос обсуждался», — сказал он.

Депутат Кузнецов в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что необходимо «молиться за мир» в Евразии и надеяться на скорое окончание конфликта.

«Спросил о ситуации у моих друзей-парламентариев из Индии и из Пакистана, разделяющих общие традиционные духовно-нравственные ценности. Получил ответ: «Это должно скоро закончиться» и «Надеюсь, это скоро разрешится». Предлагаю присоединиться к их оптимизму и молиться за мир в Евразии. Конфликт между ядерными государствами опасная ситуация», — сказал он.

Кузнецов со ссылкой на индийского парламентария отметил, что применение ядерного оружия приведет лишь к большим потерям обеих сторон, а «особенно для простых людей, которые беспомощны и хотят жить мирной жизнью».

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено вооруженное нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Индии была приостановлена работа более 30 аэропортов.