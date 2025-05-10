В Джамму и Кашмире после прекращения огня между Индией и Пакистаном произошли взрывы

В спорном штате слышны взрывы после того, как Индия и Пакистан прекратили огонь

В Джамму и Кашмире произошли взрывы после того, как Индия и Пакистан договорились прекратить огонь, передает Reuters.

По словам очевидца, в небе над Джамму были видны снаряды.

Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

10 мая президент США Дональд Трамп объявил, что страны договорились о полном прекращении боевых действий. Его слова подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде — как сообщил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри, режим прекращения огня начал действовать в 17:00 (14:30 мск). Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар поблагодарил все страны, которые выступили посредниками в диалоге, однако заявил, что любая будущая агрессия со стороны Нью-Дели встретит жесткий ответ.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия должна вмешаться в конфликт Пакистана и Индии.