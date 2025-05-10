Трамп заявил, что Пакистан и Индия договорились о прекращении огня

Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«После долгой ночи переговоров при посредничестве США я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня», — говорится в заявлении.

Американский лидер поздравил Нью-Дели и Исламабад с деэскалацией конфликта. Он подчеркнул, что обе страны проявили здравый смысл и высокий уровень разумности.

Конфликт между Индией и Пакистаном обострился 22 апреля. В тот день в подконтрольном индийским властям Кашмире произошел террористический акт, ответственность за который Нью-Дели возложил на пакистанские разведывательные службы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В связи с этим 6 мая министерство обороны Индии объявило, что военнослужащие страны начали «Операцию Синдур». Армия нанесла удары по девяти объектам на территории Пакистана, которые в Индии считают частью «террористической инфраструктуры».

10 мая Исламабад начал ответную военную операцию, получившую название «Буньян-ум-Марсус» («Прочная стена»). Атакам подверглись авиабазы Удхампур и Патханкот в индийских штатах Джамму и Кашмир, а также ракетные объекты в Пенджабе. При этом министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что власти страны не рассматривают возможность использования ядерного арсенала.

Ранее в Индии приостановили работу более 30 аэропортов.