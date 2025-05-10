Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что Пакистан и Индия договорились о прекращении огня

Трамп: Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня
close
Jay Paul/Reuters

Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«После долгой ночи переговоров при посредничестве США я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня», — говорится в заявлении.

Американский лидер поздравил Нью-Дели и Исламабад с деэскалацией конфликта. Он подчеркнул, что обе страны проявили здравый смысл и высокий уровень разумности.

Конфликт между Индией и Пакистаном обострился 22 апреля. В тот день в подконтрольном индийским властям Кашмире произошел террористический акт, ответственность за который Нью-Дели возложил на пакистанские разведывательные службы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В связи с этим 6 мая министерство обороны Индии объявило, что военнослужащие страны начали «Операцию Синдур». Армия нанесла удары по девяти объектам на территории Пакистана, которые в Индии считают частью «террористической инфраструктуры».

10 мая Исламабад начал ответную военную операцию, получившую название «Буньян-ум-Марсус» («Прочная стена»). Атакам подверглись авиабазы Удхампур и Патханкот в индийских штатах Джамму и Кашмир, а также ракетные объекты в Пенджабе. При этом министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что власти страны не рассматривают возможность использования ядерного арсенала.

Ранее в Индии приостановили работу более 30 аэропортов.

Все новости на тему:
Конфликт Индии и Пакистана
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами