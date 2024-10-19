Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Тамбовской области назвали число пострадавших при взрыве газа

ТАСС: при взрыве газа в доме Тамбовской области пострадали девять человек

В результате взрыва газа в доме в Кирсанове пострадали девять человек, восемь из которых находятся в больницах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Тамбовской области.

Власти региона уточнили, что двое пострадавших были доставлены в областную больницу с отравлением угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей. Семеро пациентов госпитализированы в Кирсановскую районную больницу. Одну из пострадавших родственники забрали домой, поскольку после осмотра ее состояние было признано удовлетворительным и стабильным.

Как уточнили в правительстве региона, еще шесть пациентов остаются в терапевтическом отделении районной больницы — у них стрессовое состояние.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в Кирсанове произошел рано утром 19 октября. Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, в результате ЧП пострадали пять человек. Еще троих граждан спасти не удалось.

После взрыва в здании начался пожар, но сотрудники экстренных служб уже ликвидировали открытое горение. Следователи, в свою очередь, возбудили уголовное дело.

Ранее в Кирсанове после взрыва газа в жилом доме ввели режим ЧС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами