Власти Тамбовской области назвали число пострадавших при взрыве газа

В результате взрыва газа в доме в Кирсанове пострадали девять человек, восемь из которых находятся в больницах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Тамбовской области.

Власти региона уточнили, что двое пострадавших были доставлены в областную больницу с отравлением угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей. Семеро пациентов госпитализированы в Кирсановскую районную больницу. Одну из пострадавших родственники забрали домой, поскольку после осмотра ее состояние было признано удовлетворительным и стабильным.

Как уточнили в правительстве региона, еще шесть пациентов остаются в терапевтическом отделении районной больницы — у них стрессовое состояние.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в Кирсанове произошел рано утром 19 октября. Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, в результате ЧП пострадали пять человек. Еще троих граждан спасти не удалось.

После взрыва в здании начался пожар, но сотрудники экстренных служб уже ликвидировали открытое горение. Следователи, в свою очередь, возбудили уголовное дело.

Ранее в Кирсанове после взрыва газа в жилом доме ввели режим ЧС.