В Роспотребнадзоре рассказали, кто наиболее подвержен заражению ВИЧ-инфекцией

Заведующий лабораторией диагностики и молекулярной эпидемиологии ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Дмитрий Киреев на первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями рассказал, что в России ВИЧ-инфекцией чаще заражаются мужчины, а наиболее пораженной возрастной группой являются люди в возрасте от 35 до 50 лет. Его слова передает РИА Новости.

«В нашей стране несколько чаще заражаются мужчины по сравнению с женщинами. Если смотреть на возраст, то наиболее пораженной возрастной группой является группа от 35 до 50 лет», — сказал он.

Киреев добавил, что в конце прошлого года в России было зарегистрировано 800 случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения. Он уточнил, что из этого следует, что инфицированы приблизительно 0,8% россиян.

Эксперт подчеркнул, что с 2015 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией имеет тренд к снижению.

До этого специалист Роспотребнадзора Вадим Покровский назвал причины нехватки препаратов для пациентов с ВИЧ.

Ранее были названы основные проблемы редактирования генома человека.