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Летевший в Оренбург самолет сел в Самаре из-за больного пассажира на борту

Aviaincident: в Самаре из-за больного пассажира сел самолет, летевший в Оренбург

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Global Look Press

Летевший в Оренбург самолет сел в Самаре из-за больного пассажира на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По информации Telegram-канала, самолет CRJ2/M авиакомпании «ЮВТ АЭРО», летевший из Нижнего Новгорода в Оренбург, произвел незапланированную посадку в Самаре. Причиной стало присутствие на борту больного пассажира.

Экипаж запросил по прибытии скорую помощь. При этом сигналы «Срочность» и «Бедствие» не объявлялись, отмечает «Aviaincident». Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого самолет, следовавший в Москву, экстренно приземлился в Петербурге. На борту воздушного судна находились 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Сообщается, что борт запросил посадку в Пулково из-за технической неисправности. В произошедшем следователи усмотрели признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее автомобиль протаранил самолет в аэропорту Якутска.

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