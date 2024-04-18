Синоптики рассказали о погоде в Москве в предстоящие выходные

В предстоящие выходные в Москве станет заметно холоднее. По области в ночное время суток температура воздуха опустится до 0 градусов, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

В столице выходные начнутся с интенсивного роста атмосферного давления и понижения температуры, отметил синоптик. Однако погода будет солнечной, днем воздух прогреется до +10...+12 °С, а ночью опустится до +2...+4 °С. По области местами похолодает до 0 °С.

Что касается сегодняшнего дня, то температура воздуха будет держатся на отметке, близкой к +15 °С, а в ближайшее время в столице ожидается южный циклон с дождем.

«Плюс к этому циклон принесет довольно резкий, порывистый ветер с порывами свыше 15 м/с. Так что нужно быть немножко настороже по этому поводу», — заключил Шувалов.

Напомним, синоптики предупреждают, что в Москве дождливая погода может сохраниться до конца апреля. При этом на следующей неделе ожидается температура воздуха выше климатической нормы.

Климатолог ранее назвал общую причину потопа в Дубае и наводнения в Оренбуржье.