В Германии подтвердили задержание двух человек за деятельность в пользу РФ

Генеральная прокуратура ФРГ сообщила, что на территории страны задержаны два человека по подозрению в ведении тайной агентурной деятельности в пользу Российской Федерации.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте германского ведомства.

В заявлении прокуратуры задержанные называются «германо-российскими» гражданами. Оба подозреваются в работе на зарубежную спецслужбу.

Кроме того, одного из них, Дитера С., подозревают в участии в «сговоре для организации подрыва, а также поджога, шпионаже с целью совершения диверсий и представляющей угрозу безопасности съемки военных объектов». По информации ведомства, он контактировал с человеком, который якобы связан с российской спецслужбой. Они якобы должны были служить подрыву усилий Германии по военной поддержке Украины.

Также в прокуратуре утверждают, что в период с декабря 2014 года по сентябрь 2016-го Дитер С. входил в одно из подразделений ДНР.

Задержание подозреваемых было проведено в городе Байройт 17 апреля. Их поместили в следственный изолятор.

До этого журнал Der Spiegel писал, что в Германии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий.

Ранее Германия призвала НАТО к немедленным действиям по укреплению ПВО Украины.