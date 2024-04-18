После землетрясения в Японии пострадали восемь человек

В Японии пострадали как минимум восемь человек после землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло в ночь на четверг. Об этом сообщил телеканал NHK.

По информации японского общественного телевидения, восемь человек получили незначительные травмы, в основном ссадины и ушибы от падений, в префектурах Айти, Коти и Осака на юго-западе страны, где были ощутимы сильные подземные толчки.

Эпицентр землетрясения с магнитудой 6,4 находился между островами Сикоку и Кюсю на юго-западе Японии. Очаг залегал на глубине 50 км в проливе Бунго, соединяющем Внутреннее Японское море и Тихий океан.

Угроза цунами не объявлялась. Подземные толчки не вызвали никаких аварийных ситуаций на ядерных объектах в стране.

Также в Индонезии произошло мощное извержение вулкана Руанг. Гора выбросила огненную лаву и пепел на километры в ночное небо. В результате природного катаклизма началась эвакуация сотен людей в провинции Северный Сулавеси.

13 апреля близ столицы Армении — Еревана — произошло землетрясение магнитудой 1,9. В этот же день землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тибете. Подземный толчок был зафиксирован в 13:44 (8:44 мск) в округе Нгари. Уточняется, что эпицентр сейсмического явления находился на глубине 10 км.

Ранее вулканолог назвал самые сейсмоопасные регионы России.