Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После землетрясения в Японии пострадали восемь человек

В Японии восемь человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,4

close
100%
Kim Kyung-Hoon/Reuters

В Японии пострадали как минимум восемь человек после землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло в ночь на четверг. Об этом сообщил телеканал NHK.

По информации японского общественного телевидения, восемь человек получили незначительные травмы, в основном ссадины и ушибы от падений, в префектурах Айти, Коти и Осака на юго-западе страны, где были ощутимы сильные подземные толчки.

Эпицентр землетрясения с магнитудой 6,4 находился между островами Сикоку и Кюсю на юго-западе Японии. Очаг залегал на глубине 50 км в проливе Бунго, соединяющем Внутреннее Японское море и Тихий океан.

Угроза цунами не объявлялась. Подземные толчки не вызвали никаких аварийных ситуаций на ядерных объектах в стране.

Также в Индонезии произошло мощное извержение вулкана Руанг. Гора выбросила огненную лаву и пепел на километры в ночное небо. В результате природного катаклизма началась эвакуация сотен людей в провинции Северный Сулавеси.

13 апреля близ столицы АрменииЕреванапроизошло землетрясение магнитудой 1,9. В этот же день землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тибете. Подземный толчок был зафиксирован в 13:44 (8:44 мск) в округе Нгари. Уточняется, что эпицентр сейсмического явления находился на глубине 10 км.

Ранее вулканолог назвал самые сейсмоопасные регионы России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами