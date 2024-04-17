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Группа подростков похитила девушку, изнасиловала и угрожала распространить видео

В Самаре компания подростков изнасиловала официантку и снимала это на видео

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Depositphotos

В Самаре подростки изнасиловали девушку и пошли под суд. Об этом сообщает «АиФ».

Инцидент произошел в поселке Береза летом. По версии правоохранителей, 18-летняя официантка возвращалась с работы в местном кафе. В какой-то момент перед девушкой затормозила машина, и неизвестные в масках затолкали ее внутрь.

Спустя некоторое время похитители вышли, высадили девушку и потребовали у нее 50 тысяч рублей и телефон. Такой суммы у пострадавшей не было. Недовольные злоумышленники в итоге изнасиловали официантку, один из них снимал происходящее на камеру.

Похитители заявили, что видео они опубликуют в интернете, если девушка не даст им 50 тысяч рублей. После этого компания скрылась.

Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители оперативно разыскали подозреваемых, ими оказались четыре человека в возрасте от 15 до 19 лет, среди них была девушка. На суде выяснилось, что компания хотела денег и девушку выбрали случайным образом.

Суд приговорил троих фигурантов процесса к срокам от восьми до девяти лет, еще одного приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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