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Мужчина попытался ограбить магазин на заправке с помощью живой змеи

Американец пытался ограбить заправку, вооружившись живой змеей

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Shutterstock

В американском штате Теннеси мужчина пытался ограбить магазин на АЗС с помощью полутораметровой змеи, сообщает телеканал WREG.

Ночью 26-летний Реджинальд Кук зашел в магазин Shell, расположенный на улице Элвиса Пресли в Мемфисе, и сделал покупку. Через полчаса он вернулся обратно и потребовал у продавца деньги из кассы, но, получив отказ, ушел. Еще через 35 минут, по данным полиции, Кук вновь появился на пороге торговой точки со змеей, обвитой вокруг его шеи.

Мужчина крикнул кассиру, чтобы он отдал ему деньги, и потянулся к рюкзаку. Тем не менее работник магазина достал свое огнестрельное оружие и спугнул злоумышленника, позвонив в экстренные службы. Вскоре Кука арестовали по обвинению в попытке ограбления при отягчающих обстоятельствах. В рюкзаке задержанного нашли железнодорожный шип и камень, а его змею конфисковали как орудие преступления.

Известно, что на следующий день семья Кука пришла в магазин, чтобы извиниться перед ним. Родные мужчины также предложили владельцу возместить любой ущерб.

Ранее родители использовали 12-летнего ребенка для кражи в магазине.

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