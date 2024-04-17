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Россиянин полтора года прятал завернутую в простыню подругу в колодце

78.ru: в Ленобласти мужчина полтора года прятал женщину в колодце

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Ленобласти женщина оказалась на дне колодца после ссоры со знакомым. Об этом сообщает 78.ru.

Правоохранители обратили внимание на ситуацию после того, как полтора года назад к ним обратилась подруга местной жительницы. По ее словам, женщина ушла из дома и не вернулась.

Вскоре после обращения возбудили уголовное дело и стали проводить расследование. Основным подозреваемым стал житель этого же населенного пункта. Его задержали и доставили на допрос.

В беседе с правоохранителями он заявил, что полтора года назад женщина пришла к нему на застолье. Во время визита между ними произошел конфликт, во время которого россиянин сильно избил женщину. По какой причине возникла ссора, не сообщается.

Спустя некоторое время россиянин завернул обездвиженную женщину в простыню и скинул в колодец на соседнем участке.

На данный момент решается вопрос об аресте мужчины.

Ранее в Чечне годовалая девочка попала в реанимацию после падения в канализационный люк.

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