Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двое подростков на самокате сбили ребенка и сломали ему ногу

«78.ru»: в Петербурге двое молодых людей на самокате сбили ребенка и скрылись

close
100%
Shutterstock

В Приморском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, мальчика сбили ехавшие на самокате молодые люди. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на Коломяжском проспекте, по словам многочисленных очевидцев, двое подростков ехали на одном самокате на большой скорости и сбили на тротуаре ребенка. Мальчик упал и сильно ударился, молодые люди не попытались оказать ему помощь и скрылись с места происшествия.

Сбитого ребенка госпитализировали в ближайшую травматологию, у него диагностирован закрытый перелом ноги. Личности подростков устанавливаются.

Врачи областной детской клинической больницы Саратова спасли ребенка, который проломил череп, катаясь на самокате. Школьник сильно разогнался, не сумел вовремя затормозить и врезался в бетонную стену. Пострадавший проломил голову и сломал руку.

Ранее в Иванове ребенок катался на самокате и провалился под лед на пруду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами