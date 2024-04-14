Двое подростков на самокате сбили ребенка и сломали ему ногу

В Приморском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, мальчика сбили ехавшие на самокате молодые люди. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на Коломяжском проспекте, по словам многочисленных очевидцев, двое подростков ехали на одном самокате на большой скорости и сбили на тротуаре ребенка. Мальчик упал и сильно ударился, молодые люди не попытались оказать ему помощь и скрылись с места происшествия.

Сбитого ребенка госпитализировали в ближайшую травматологию, у него диагностирован закрытый перелом ноги. Личности подростков устанавливаются.

Врачи областной детской клинической больницы Саратова спасли ребенка, который проломил череп, катаясь на самокате. Школьник сильно разогнался, не сумел вовремя затормозить и врезался в бетонную стену. Пострадавший проломил голову и сломал руку.

Ранее в Иванове ребенок катался на самокате и провалился под лед на пруду.