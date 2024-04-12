Банк России выпустил монеты в память о героях Великой Отечественной войны

Банк России выпустил в обращение серебряные монеты в память о подвигах в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале.

«Монета номиналом 2 рубля посвящена Борису Сафонову, настоящему асу военной авиации. За время боевых действий он сбил свыше 20 самолетов противника», — говорится в сообщении.

Выпущена также монета номиналом 3 рубля «Орден Красной Звезды» серии «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Желающие могут приобрести памятные монеты в банках, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении.

Тем временем российские города постепенно готовятся к празднованию 9 Мая. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, военные парады, посвященные годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут в 28 городах России в 2024 году.

Согласно информации главы министерства, в праздничных шествиях примут участие более 50 тыс. граждан и порядка 1 тыс. образцов военной техники.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье приведут в порядок все объекты памяти Великой Отечественной войны.