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В российском регионе курьера мошенников отправили в колонию на три года

В Мордовии курьера мошенников отправили в колонию на три года

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Мордовии 39-летнего курьера мошенников, участвовавшего в обмане женщины на 2,3 млн рублей, отправили в колонию. Об этом сообщает »МВД медиа».

Установлено, что мужчина из Нижнего Новгорода принял участие в схеме по обману 72-летней пенсионерки из Саранска. Телефонный мошенник представился женщине сотрудником ФСБ и убедил ее продать квартиру, напугав ее тем, что недвижимость якобы продана неким агентством и теперь вернуть ее можно только так.

Вырученные с продажи жилья деньги она по велению афериста передала курьеру, сбросив ему конверт с купюрами с балкона в темное время суток. После этого она пыталась дозвониться лжесотруднику ФСБ, однако тот перестал отвечать. Тогда пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.

Курьера, забравшего деньги у россиянки, поймали. Мужчина признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима и возмещения материального ущерба потерпевшей.

Ранее в Омске девушка-курьер доставки спасла пенсионера от мошенников.

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