В Новокузнецке объявили частичную эвакуацию из-за паводка

В Новокузнецке Кемеровской области объявлена эвакуация части жителей из-за паводка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

По словам мэра города, в Новокузнецке сохраняется тенденция к повышению уровня воды в реках на территории населенного пункта.

«Принято решение об эвакуации маломобильных групп населения из подтопляемых территорий: 6-й км, Вертолётная площадка, Форштадт», — поделился Кузнецов.

Он добавил, что эвакуацией указанных групп населения занимаются работники соцзащиты, здравоохранения и администрации районов.

До этого мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил в своем Telegram-канале, что уровень воды в Урале приближается к отметке 11 метров. Новых затопленных территорий нет, но вода захватывает новые строения там, куда она уже пришла, и ситуация по-прежнему остается сложной.

Также глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, где ситуация с паводком остается сложной.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.