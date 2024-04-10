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Тюменец выстрелил из пневматического пистолета в шестилетнюю девочку

Тюменский подросток стрелял в прохожих из пневматики и попал в дошкольницу

Тюменский подросток стрелял в людей из пневматического пистолета и попал в шестилетнюю девочку возле автобусной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧС Тюмень».

Очевидцы пишут, что происшествие случилось неподалеку от ТЦ «Сити Молл». На кадрах видна группа подростков, в руках одного из них был пистолет. Юноша целился из него в сторону остановки.

По информации источника, скорую помощь ребенку вызывать не потребовалось, однако родители пострадавшей девочки написали заявление в полицию.

До этого во Владивостоке девушка снимала на видео, как стреляла из пистолета из окна дома. Инцидент произошел в районе Некрасовской улицы. Процесс стрельбы зафиксировал знакомый девушки, находившийся в той же квартире.

Для кого девушка зафиксировала кадры, неизвестно. Вероятно, целью было хвастовство. В результате многие местные жители были напуганы произошедшим. Инцидентом заинтересовалась полиция.

Ранее в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу возле детского сада.

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