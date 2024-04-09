Мэр Орска и губернатор не стали встречаться с депутатом Госдумы

Власти Оренбургской области плохо выстраивают коммуникацию с людьми после прорыва дамбы и наводнения в Орске. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы от региона Нина Останина. Она отметила, что даже ей не удалось встретиться ни с губернатором, ни с главой Орска, несмотря на просьбы.

«Ни губернатор, ни глава Орска со мной не разговаривали. Я беседовала только с людьми, побывала на ПВР, побывала в поселке Малый Кумачок и разговаривала с полицейскими. Губернатору дала правительственную телеграмму с предложением принять меня, к сожалению, времени у него не нашлось. Ну а глава Орска под охраной этих полицейских ушел к себе с инициативной группой, поэтому я не участвовала в этих переговорах. Что касается улучшения ситуации, она не изменилась на сегодняшний день, если мы имеем ввиду положение дел, которое связано со стихией. К сожалению, сама власть очень слабо выстраивает коммуникацию с людьми. Ну, этот вчерашний факт, который облетел все Telegram-каналы — «убрать то-то», приказы. Плохо, плохо», — сказала она.

Останина рассказала, что представители власти решили встретиться с местными жителями только после того, как это сделала она. По словам депутата, ей также отказали в просьбе поучаствовать в совете законодателей, поэтому все вопросы, которые волнуют местных жителей, она вынесет на обсуждение в Госдуме.

«Я свою работу в регионе начала с посещения пункта временного содержания с беседами с людьми. К людям никто не приезжал: ни городская администрация, ни районные главы. Для себя вывод такой сделала: очень хорошо, что все это вылилось в публичную плоскость. Вчера, например, после меня глава района пообещал приехать — и уже приехал, привез воду, хлеб. Сейчас была на СНТ, а после мне позвонили, что сейчас приедет замглавы города. Ну, замечательно, что приедет — люди за пять дней хоть увидят своего главу города. Если бы тут неделю прожила, всех бы объехала, то мне кажется, что можно было бы поднять всех. Сегодня еще сподобился председатель заксобрания провести совет законодателей. Я позвонила ему и сказала, что хочу поучаствовать в нем. Он сказал, что эти вопросы на совете законодателей, то есть вопросы, которые задают люди, на совете законодателей обсуждаться не будут. Поэтому везу эти вопросы на заседание Госдумы. Они вызывают интерес у председателя Думы, руководителя нашей фракции. Здесь, в регионе, власть, к сожалению, не научилась вступать в диалог», — добавила она.

Останина подчеркнула, что после ее беседы с полицейскими во время стихийного митинга не был задержан ни один человек, несмотря на предостережения прокуратуры. Депутат уточнила, что люди «страшно возмущены» происходящим, а помочь пострадавшим людям россияне могут через пункты временного размещения в Орске.

«Приезжаю в пункт временного содержания — ничего нет, никакой информации: ни куда люди могут обратиться, ни куда могут что-либо принести. Еду в центр социальный, мне дают телефоны, куда могут позвонить. Вместе с ними звоним по телефонам — ни один не работает. В самом Оренбурге есть кол-центр, ну и жители города знают, а вот в Орске, к сожалению, об этом мало знают. Не выстроены эти коммуникации. Глава города имел свой Telegram-канал, но оскандалился, заявив за день буквально до стихийного бедствия, что все хорошо с дамбой и нечего бояться. Приезжает федеральная власть и заявляет, что вас за неделю предупреждали, а вы отнеслись к этому легкомысленно. Поэтому люди здесь возмущены страшно. Если речь идет о гуманитарке, то все через пункты временного размещения. В Орске 17 этих пунктов. Школы городские, которые не подтоплены, превратились в пункты временного содержания. Там вся продукция собирается, и туда обращаются не только те, кто находится в ПВР, но и те, кто потерял свое жилье. Если люди хотят помочь, то это городские школы города Орска, где хорошо организована эта работа», — пояснила она.

4 апреля на территории Оренбургской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с началом весенних паводков. На следующий день в городе Орске произошел прорыв дамбы в двух местах, из-за чего ситуация в регионе еще больше осложнилась. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней, но власти ничего с этим не делали. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют.

Из-за прорыва дамбы в Орске оказались затоплены Старый город, поселки: Никель, Строитель, Лесоторговый. В самом Оренбурге также подтоплено два микрорайона, три населенных пункта и 17 садовых товариществ.

8 апреля прокуратура Оренбургской области выложила предостережение в связи с призывами к участию в массовых акциях из-за ЧП. За участие гражданам грозит административный арест. Депутат Останина в беседе с «Газетой.Ru» называла недопустимыми угрозы ведомства.

В понедельник с жителями Орска встретился губернатор Оренбургской области Денис Паслер — он трижды приказал им убрать телефоны, чтобы встречу никто не снимал. Люди отказались, а в соцсетях Паслера раскритиковали за тон общения.

Ранее в Госдуме назвали недостаточным размер компенсаций для жителей Оренбуржья.