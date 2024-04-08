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В Тюмени заявили об отсутствии риска затопления

Правительство Тюмени сообщило, что риска затопления микрорайонов нет

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Shutterstock/sunakri

В Тюмени, где протекает река Тура, нет риска затопления микрорайонов. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

«Официально Росгидромет: на реках Иртыш, Тура и Пышма уровни воды весной 2024 года будут ниже нормы всех средних значений», — пишет центр со ссылкой на службу мониторинга окружающей среды.

Там отметили, что повышение воды прогнозируется в реках Тобол и Ишим, которые не протекают через город Тюмень. При этом паводковые явления могут коснуться отдельных районов Тюменской области.

Для предупреждения негативных явлений в регионе подготовлена группировка в составе более 12 тысяч человек, добавили в инфоцентре правительства.

До этого замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко заявил о большом риске затопления целых микрорайонов Тюмени. Глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что в районах риска будет усилена группировка тяжелой авиации.

Ранее лодка с детьми перевернулась при эвакуации в Самарской области.

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