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В Польше заявили, что планирующие бомбы РФ обладают большими перспективами развития

Intera: российские планирующие бомбы обладают большими перспективами развития

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Состоящие на вооружении российской армии планирующие авиационные бомбы обладают большими возможностями для постоянной модернизации. Об этом заявил обозреватель польского портала Interia Марчин Яблоньский.

По словам Яблоньского, российские унифицированные модули планирования и коррекции (УМПК) являются относительно дешевыми и простыми в изготовлении. Поэтому российская авиация в состоянии буквально засыпать позиции украинских войск модернизированными фугасными авиационными бомбами. При этом имеется возможность постоянно развивать конструкцию УМПК.

Польский журналист назвал среди направлений модернизации УМПК улучшение аэродинамики, повышение дальности полета и адаптацию для применения с боеприпасами массой в три тонны.

Яблоньский подчеркнул, что российские УМПК свидетельствуют о способности Москвы успешно адаптировать свое вооружение к условиям украинского конфликта.

До этого в «Ростехе» заявили, что производство авиационных бомб различных калибров, в том числе особо мощных ФАБ-3000 с унифицированными модулями планирования и коррекции, получилось нарастить благодаря расконсервации мощностей российских оборонных предприятий.

Ранее в Британии заявили, что умные бомбы России меняют ход боевых действий на Украине.

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