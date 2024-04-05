В Казахстане захотели запретить публикации о представителях ЛГБТ*

В Казахстане депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) предложили запретить публикации о представителях ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в СМИ. Об этом пишет РБК.

С предложением выступили представители партии Amanat Асхат Аймагамбетов и Жанарбек Ашимжанов. Таким образом, публикации в СМИ о представителях ЛГБТ могут признать пропагандой.

Парламентарии предложили дополнить статью закона, в которой указаны причины приостановки или прекращения работы медиа. Текст также могут дополнить положением о нетрадиционной сексуальной ориентации граждан. Поправку вынесли на обсуждение рабочей группы.

До этого депутаты парламента Грузии от партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» готовятся внести законопроект, направленный против пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Информацию об этом озвучил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

Ранее на Первый канал составили протокол об ЛГБТ.