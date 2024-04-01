Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная погода с прояснениями и до +21°C ожидается в Москве в понедельник. Таким прогнозом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился с РИА Новости.

По словам синоптика, во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди, а вечером не исключены локальные грозы на севере и западе Московской области.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от +19°C до 21°C, а по области — от +17°C до +22°C градусов тепла.

Леус уточнил, что ветер будет южный и юго-западный скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление упадет ниже нормы — к вечеру барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба. По словам синоптика, в понедельник погоду в столице будет формировать теплый сектор циклона.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что москвичей в ближайшие дни ждет июньская погода.

31 марта в пресс-службе объединенной сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что россияне готовятся к жаркому лету и начали скупать кондиционеры.

Ранее синоптик назвал срок исчезновения снежного покрова в Москве.