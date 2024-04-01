Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Леус: облачная погода и до +21°C ожидается в Москве в понедельник

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Облачная погода с прояснениями и до +21°C ожидается в Москве в понедельник. Таким прогнозом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился с РИА Новости.

По словам синоптика, во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди, а вечером не исключены локальные грозы на севере и западе Московской области.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от +19°C до 21°C, а по области — от +17°C до +22°C градусов тепла.

Леус уточнил, что ветер будет южный и юго-западный скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление упадет ниже нормы — к вечеру барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба. По словам синоптика, в понедельник погоду в столице будет формировать теплый сектор циклона.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что москвичей в ближайшие дни ждет июньская погода.

31 марта в пресс-службе объединенной сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что россияне готовятся к жаркому лету и начали скупать кондиционеры.

Ранее синоптик назвал срок исчезновения снежного покрова в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами