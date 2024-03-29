Адвокат рассказал, что журналистка Фаворская не согласна с решением об аресте

Адвокат Федор Сирош в ближайшее время планирует обжаловать решение об аресте журналистки издания Sota Vision (организация включена Минюстом в список иноагентов) Антонины Фаворской на два месяца. Об этом он сообщил «Газете.Ru». По словам защитника, Фаворская не знает, в чем заключаются ее преступные действия.

«В ходатайстве об избрании иной меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий было отказано. Несмотря на приобщение документов о согласии нотариальных собственников помещений. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд посчитал обоснованным ходатайство следователя, что нельзя избрать другую меру пресечения, кроме как арест. Естественно, это все будет обжаловано, потому что я получил согласие Антонины Юрьевны на обжалование и в ближайшее время это будет обжаловано», — сказал он.

Сирош добавил, что журналистка не согласна с заключением под стражу, но не падает духом.

«Она сказала, что, несмотря на медицинские показания, она чувствует себя превосходно, моральным духом не падает. Естественно, она не понимает до конца, в чем ее преступные действия. То, что она отправилась под арест, ей это не нравится, она с этим не согласна», — заключил защитник.

29 марта адвокат Сергей Сирош сообщил в своем Telegram-канале, что Басманный районный суд Москвы арестовал Фаворскую по делу о связях с Фондом борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Судья Елена Ленская избрала ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Вечером 27 марта ее задержали на выходе из спецприемника в Сахарово после 10 суток ареста. Там она отбывала административный арест, назначенный ей судом по статье о неповиновении полицейскому. После этого у Фаворской и ее родителей прошли обыски по делу об участии в деятельности ФБК. Последние два года она освещала заседания судов по делам Алексея Навального. Фаворская в том числе ездила в Покров, Ковров и Владимирскую область.

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