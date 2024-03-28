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Самолет экстренно сел в Казани из-за треснувшего лобового стекла

В Казани из-за треснувшего лобового стекла экстренно сел самолет

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Global Look Press

Летевший из Уфы в Ярославль самолет экстренно сел в Казани из-за треснувшего лобового стекла. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации издания, самолет Bombardier CRJ 200 авиакомпании «ЮВТ АЭРО» совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Тукая. Члены экипажа во время полета обнаружили, что на лобовом стекле воздушного судна образовалась трещина. Решение о посадке было принято в соответствии с регламентирующими документами, отметили в пресс-службе авиаперевозчика.

В авиакомпании также рассказали, что стекло воздушного судна многослойное, передает «БИЗНЕС Online». Трещина образовалась во внешнем слое.

На рейсе Уфа — Ярославль находилось 25 пассажиров и 3 члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются, причины произошедшего устанавливаются.

Ранее самолет, летевший из Петербурга в Котлас, экстренно сел в Вологде из-за трещины в стекле.

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