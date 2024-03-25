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Воробьев сообщил, как долго будут выдавать вещи пострадавших в «Крокусе»

Воробьев: работа по выдаче вещей пострадавших в «Крокусе» продлится неделю

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Пресс-служба губернатора Московской области/РИА Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что работа по выдаче личных вещей пострадавших в «Крокус Сити Холле» продлится неделю. Соответствующее заявление было сделано в ходе очередного штаба, говорится в его Telegram-канале.

По его словам, вместе с правоохранителями накануне удалось выдать 277 пакетов с вещами и часть автомобилей.

«Эта работа продлится в течение всей недели», — сказал Воробьев.

Губернатор также рассказал, что сейчас основная задача состоит в разборе завалов, — чтобы убедиться, что под ними никого не осталось. Уже полностью очищены сцена концертного зала, партер и балкон. Поисковая операция ориентировочно продлится до 17 часов 26 марта.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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