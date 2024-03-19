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Москвичам спрогнозировали дождливые выходные

Синоптик Ильин: в выходные в Москве потеплеет до +12 градусов, но пройдут дожди

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Антон Денисов/РИА «Новости»

В Москве в предстоящие выходные будет теплая, но облачная и дождливая погода, рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. Такая погода станет началом к активному таянию снега в столице, отметил он в беседе с RT.

В субботу, по прогнозу Ильина, потеплеет до 5-10 градусов выше нуля, в воскресенье – до 7-12 градусов тепла. Давление в субботу резко упадет и составит 744 мм ртутного столба, в воскресенье начнет немного расти.

«Хорошая, теплая погода с дождями приведет к активному снеготаянию», — заключил синоптик.

Напомним, метеорологи также предупреждали, что в Москве на этой неделе погода будет отличаться непостоянством. Так, ожидаются морозы в ночные часы, мокрый снег, а к концу недели – потепление.

Ранее москвичам рассказали, когда наступит метеорологическая весна.

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