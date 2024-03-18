Энергетик рассказал о последствиях отказа Украины продлевать договор с «Газпромом»

Несмотря на отказ Украины продлевать контракт с «Газпромом», транзит газа в 2025 году может продолжиться, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Одним из механизмов продолжения поставок он в беседе с телеканалом «360» назвал аукционную систему.

«Когда закончится контракт на транзит российского раза, сам транзит могут продолжить, в том числе силами европейских компаний», – подчеркнул эксперт.

Возможно, что будет реализована аукционная система, при которой украинская компания «Оператор ГТС» будет проводить аукционы на доступ к газотранспортным мощностям, отметил он. Для ЕС такая схема является обычной практикой, пояснил энергетик.

За 2023 году через Украину прокачано до 15 млрд кубов газа, что довольно мало, отметил Фролов. Часть этого топлива, по его словам, можно направлять через Турцию, однако весь объем газа, проходившего через Украину, таким образом в ЕС доставить невозможно из-за нехватки мощностей.

С начала этого года в ЕС нарастили закупки российского газа, напомнил Фролов. Крупные покупатели топлива, по его мнению, заинтересованы в продолжении прокачки через территорию Украины, однако их интересы руководство ЕС не учитывает.

Если транзит все-таки прекратится, то порядка 10 млрд кубов топлива выпадет, что будет большой потерей для ЕС, констатировал эксперт. Он пояснил, что оперативно найти способы компенсировать такой объем газа будет сложно, особенно сегодня – в условиях, когда спрос восстанавливается.

Напомним, в минэнергетики Украины сегодня заявили, что Киев не намерен продлевать соглашение на транзит газа с «Газпромом» после 31 декабря 2024 года.

Еврокомиссар ранее призвала продолжить сокращать закупки газа из России.