В Ростове осудили мужчину, который помогал террористам под видом благотворительности

Жителю Ингушетии вынесли приговор по делу о сборе средств для террористов под видом благотворительности. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Задержанные летом 2022 года Хаваж Дербичев и Тамерлан Картоев были замешаны в криминальной схеме, по которой удавалось переправлять за рубеж средства для финансирования международной террористической организации. Соорганизатором канала в России являлся Ильяс Картоев, а за границей деньги, якобы переведенные на счета благотворительного фонда, получал радикальный исламистский проповедник Ирсаил Ахмеднабиев, родившийся в Дагестане. Сейчас мужчины скрываются в Турции и Нигере.

Недавно южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор Дербичеву, которого судили по делу о содействии в террористической деятельности. Его приговорили к 15 с половиной годам колонии строгого режима, при этом первые три года осужденный проведет в тюрьме. Процесс над его подельником, Тамерланом Картоевым, еще идет.

Мужчины помогали обналичивать деньги, поступающие на карты, реквизиты которых были размещены на сайте ассоциации «Живое сердце». Они обменивал отмытые деньги на теневом рынке, часть оставляли себе, а затем наличные вывозились за границу. Таким образом удалось собрать более 300 млн рублей.

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