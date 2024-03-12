В Гидрометцентре рассказали о погоде в регионах центральной России

В регионах центральной части России в ближайшие дни будет постепенно теплеть, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В отдельных районах температура воздуха будет превышать норму, отметил он в беседе с RT.

Ночью в центре Европейской России температура воздуха в ближайшее время останется отрицательной – от 5 до 10 градусов ниже нуля, а днем будет варьироваться от 3 до 5 градусов тепла.

В выходные ожидается облачная погода с южным ветром. Ночью потеплеет до 0 °С, а днем до +5...+7 °С.

«В отдельных районах Московской области +8 °С. Такая температура будет примерно на 4-5 градусов выше нормы», — отметил Вильфанд.

Еще теплее, по его словам, будет в Санкт-Петербурге – во второй половине недели здесь потеплеет до 8-10 градусов выше нуля. В Калининградской области ожидается до 14 градусов тепла.

Напомним, москвичам на эту неделю пообещали теплую и солнечную погоду, из-за чего будет активно таять снег.

Климатологи ранее предсказали рекордную жару в некоторых районах земного шара.