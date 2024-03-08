В тувинском Шагонаре запустили три мобильные котельные

В городе Шагонаре в Туве запустили три мобильные котельные для восстановления теплоснабжения после аварии на ТЭЦ. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

«Поэтапно возвращаем в Шагонар тепло. Специалисты работали всю ночь, чтобы запустить мобильные котельные установки. Три уже действуют», — написал он, добавив, что остальные пять готовятся к запуску.

6 марта на Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв, после которого началось возгорание. Ранения и травмы получил 21 человек. Город Шагонар остался частично без отопления.

В службах жилищно-коммунального хозяйства сообщали, что в город планируют поставить 17 модульных котельных.

Накануне сообщалось, что спецборт МЧС России доставил модульные котельные в Кызыл.

7 марта в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на ТЭЦ.

Ранее сообщалось, что в Туву после аварии на ТЭЦ доставят 17 модульных котельных.