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В Москве оценили высоту снежного покрова

Синоптик Леус: высота сугробов в Москве впервые с начала зимы достигла 62 см

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Высота снежного покрова в Москве впервые достигла 62 сантиметров с начала зимы. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что за минувшие сутки высота сугробов в российской столице увеличилась на восемь сантиметров. Это произошло из-за «безымянного» снегопада, в результате которого в городе всего за один день выпало 25% от месячной нормы осадков.

«На базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, высота снежного покрова впервые с начала нынешней зимы достигла отметки в 62 сантиметра <...>! Такое значение превышает полторы климатических нормы, составляет 163%», — подчеркнул Леус.

Также специалист обратил внимание, что рекорд по высоте снежного покрова в Москве за 16 февраля составляет 63 сантиметра. По словам эксперта, он был установлен в 1994 году.

При этом он добавил, что на других городских метеостанциях высота сугробов составляет от 57 до 67 сантиметров. Самое большое значение зафиксировано в Тушино и на территории Московского государственного университета (МГУ).

Ранее в мэрии Москвы рассказали, сколько снега выпало в городе с начала зимы.

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