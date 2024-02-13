Полиция начала проверки магазинов для приостановки продажи опасной минералки

Правоохранители совместно с представителями Роспотребнадзора проводят рейды по торговым точкам, чтобы приостановить реализацию минеральной воды, после употребления которой во Владикавказе врачи не смогли спасти мужчину. Об этом написала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Мои коллеги из Министерства внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания выясняют, как в магазин в городе Владикавказе попала опасная для здоровья минеральная вода», — отметила она.

По словам Волк, из магазина уже изъяли и направили на экспертизу всю партию. Одновременно опечатали склад официального дистрибьютора фирмы-производителя.

Во вторник, 13 февраля, Роспотребнадзор приостановил продажу партий воды «Джермук».

До этого стало известно, что россиянин получил сильный ожог желудка, выпив минеральной воды.

Ранее в Иркутске 12 человек отравились шаурмой.