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Более 67 тысяч жителей ЛНР остались без энергоснабжения из-за непогоды

Минэнерго: непогода оставила без энергоснабжения свыше 67 тысяч человек в ЛНР

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Depositphotos

Из-за ледяного дождя более 67 тысяч жителей Луганской народной республики остались без электричества. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

«Ледяной дождь оставил без электроснабжения 67 300 человек в ЛНР. К аварийно-восстановительным работам привлечены 52 бригады в составе 143 человек и 55 единиц специальной техники», — говорится в сообщении.

О непогоде предупредили также жителей российской столицы. В понедельник, 12 февраля, в Москве ожидаются ледяной дождь и потепление до минус одного градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, к вечеру понедельника температура повысится до минус 1-3 градусов. При этом он добавил что в воскресенье, 11 февраля, ожидается температура до минус 22 градусов.

10 февраля Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве.

Ранее из-за непогоды и ледяного дождя без электричества остались 540 тысяч россиян.

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