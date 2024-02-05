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Немецкие фермеры заблокировали въезды к телерадиокомпании в Ганновере

Bild: фермеры в Германии заблокировали въезды к телерадиокомпании NDR

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Michael Matthey/Global Look Press

Немецкие фермеры заблокировали въезды к телерадиокомпании NDR в Ганновере и парковку в знак протеста против отмены субсидий. Об этом сообщает издание Bild.

«Немалое количество фермеров и представителей среднего бизнеса собрались перед зданием телерадиовещательного центра NDR», — пишет издание.

По данным Bild, в протестах принимают участие более 30 тракторов и двух десятков другого автомобильного транспорта.

Организаторы демонстрации критикуют недостаточное с их точки зрения освещение протестов аграриев, требуя отмены принятого на прошлой неделе в ФРГ пункта государственного бюджета, который включает в себя сокращение субсидий на топливо для фермеров.

До этого аэропорт Франкфурта-на-Майне предупредил о перебоях в движении транспорта из-за протестов фермеров.

3 февраля сообщалось, что в Германии протестующие фермеры перекрыли трассу на Ганновер с помощью навоза.

Ранее FT заявил о связи протестов бельгийских фермеров с Виктором Орбаном.

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