Немецкие фермеры заблокировали въезды к телерадиокомпании в Ганновере

Немецкие фермеры заблокировали въезды к телерадиокомпании NDR в Ганновере и парковку в знак протеста против отмены субсидий. Об этом сообщает издание Bild.

«Немалое количество фермеров и представителей среднего бизнеса собрались перед зданием телерадиовещательного центра NDR», — пишет издание.

По данным Bild, в протестах принимают участие более 30 тракторов и двух десятков другого автомобильного транспорта.

Организаторы демонстрации критикуют недостаточное с их точки зрения освещение протестов аграриев, требуя отмены принятого на прошлой неделе в ФРГ пункта государственного бюджета, который включает в себя сокращение субсидий на топливо для фермеров.

До этого аэропорт Франкфурта-на-Майне предупредил о перебоях в движении транспорта из-за протестов фермеров.

3 февраля сообщалось, что в Германии протестующие фермеры перекрыли трассу на Ганновер с помощью навоза.

Ранее FT заявил о связи протестов бельгийских фермеров с Виктором Орбаном.